S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raytheon Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Das Raytheon Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,57 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,728 Raytheon Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 199,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.537,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,79 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Raytheon Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 268,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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