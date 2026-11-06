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S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
170.20 EUR 0.45 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Raytheon Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 91,18 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 109,673 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 21.044,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,88 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 21.044,09 USD entspricht einer Performance von +110,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 267,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.06.19 United Technologies Outperform Cowen and Company, LLC
10.06.19 United Technologies Buy Seaport Global Securities
10.05.19 United Technologies Neutral Seaport Global Securities
23.01.19 United Technologies buy Goldman Sachs Group Inc.
20.09.18 United Technologies Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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