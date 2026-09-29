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Reddit-Investition

S&P 500-Papier Reddit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Reddit von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Reddit-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
130.00 EUR -2.00 EUR -1.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Reddit-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Reddit-Aktie an diesem Tag bei 241,98 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Reddit-Aktie investiert, befänden sich nun 4,133 Reddit-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Reddit-Papiers auf 143,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 591,29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,87 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Reddit belief sich zuletzt auf 28,77 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Reddit-Aktie fand am 21.03.2024 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Reddit-Aktie bei 47,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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