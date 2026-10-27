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S&P 500-Papier Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reddit-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Reddit-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
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Charts | News | Analysen

Am 27.10.2025 wurde die Reddit-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Reddit-Papier an diesem Tag 219,24 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Reddit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,612 Reddit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Reddit-Papiers auf 138,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.315,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36,85 Prozent vermindert.

Reddit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,61 Mrd. USD. Am 21.03.2024 wurden Reddit-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Reddit-Anteils auf 47,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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