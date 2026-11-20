Rentables Regency Centers-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regency Centers-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Regency Centers -Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,80 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,550 Regency Centers-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1.003,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,33 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Regency Centers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regency Centers

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung