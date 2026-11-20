S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Regency Centers von vor 5 Jahren rentiert?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Regency Centers-Investment gewesen.
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Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,80 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,550 Regency Centers-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1.003,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,33 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Regency Centers eine Marktkapitalisierung von 13,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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