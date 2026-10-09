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Lukrative Regency Centers-Anlage?

S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: Wäre eine Regency Centers-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Regency Centers-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regency Centers Corp.
64.00 EUR 0.50 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Regency Centers-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regency Centers-Papiers betrug an diesem Tag 71,33 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Regency Centers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,019 Regency Centers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.002,10 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Anteils am 08.10.2026 auf 71,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,21 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Regency Centers zuletzt 12,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Regency Centers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regency Centers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.19 Regency Centers Neutral Compass Point
29.01.18 Regency Centers Buy BTIG Research
15.09.17 Regency Centers Market Perform BMO Capital Markets
17.08.17 Regency Centers Top Pick RBC Capital Markets
06.03.17 Regency Centers Equal Weight Barclays Capital

Information

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