S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: Wäre eine Regency Centers-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Lukrative Regency Centers-Anlage?

09.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Regency Centers-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Regency Centers-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Regency Centers-Papiers betrug an diesem Tag 71,33 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Regency Centers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,019 Regency Centers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.002,10 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Anteils am 08.10.2026 auf 71,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,21 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Regency Centers zuletzt 12,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net