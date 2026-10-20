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Lohnende Regions Financial-Investition?

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Regions Financial-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regions Financial Corp.
24.09 EUR -0.32 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Regions Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,61 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regions Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 942,507 Regions Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 25.636,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,36 Prozent angewachsen.

Am Markt war Regions Financial jüngst 23,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Regions Financial Analysen

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Datum Rating Analyst
15.03.19 Regions Financial Outperform BMO Capital Markets
02.01.19 Regions Financial Underweight Barclays Capital
02.01.18 Regions Financial Underweight Barclays Capital
12.12.17 Regions Financial Neutral UBS AG
02.10.17 Regions Financial Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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