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Regions Financial-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regions Financial Corp.
25.51 EUR 0.16 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Regions Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,24 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,125 Regions Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 28,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,03 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,03 Prozent.

Alle Regions Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.03.19 Regions Financial Outperform BMO Capital Markets
02.01.19 Regions Financial Underweight Barclays Capital
02.01.18 Regions Financial Underweight Barclays Capital
12.12.17 Regions Financial Neutral UBS AG
02.10.17 Regions Financial Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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