S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regions Financial von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Regions Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,24 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,125 Regions Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 28,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,03 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,03 Prozent.
Alle Regions Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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