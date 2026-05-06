S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Republic Services-Anleger freuen

Dividenden-Abstimmung

Republic Services-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Republic Services-Dividende aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Republic Services am 07.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,41 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Republic Services-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,07 Prozent aufgebessert. 738,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das sind 7,42 Prozent mehr als im Vorjahr.

Republic Services-Auszahlungsrendite

Letztlich notierte der Republic Services-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 201,55 USD. Die Republic Services-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,11 Prozent betrug.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Republic Services via New York 38,20 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 40,60 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Republic Services

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,50 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,25 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Republic Services

Die Dividenden-Aktie Republic Services gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 61,832 Mrd. USD wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Republic Services beläuft sich aktuell auf 30,93. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Republic Services auf 16,591 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 6,85 USD aus.

Redaktion finanzen.net