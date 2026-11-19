Ausschüttung an Anleger

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ResMed-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier ResMed am 18.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,40 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,21 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von ResMed beläuft sich auf 349,66 Mio. USD. Damit wurde die ResMed-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 12,47 Prozent aufgebessert.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der ResMed-Titel via New York bei einem Wert von 242,61 USD. Für das Jahr 2026 weist das ResMed-Papier eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,82 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von ResMed via New York um 0,971 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -0,469 Prozent dennoch stärker zugelegt als der ResMed-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie ResMed

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,67 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,10 Prozent absinken.

Hauptdaten der ResMed-Aktie

ResMed ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 33,425 Mrd. USD. Dividenden-Aktie ResMed weist aktuell ein KGV von 18,69 auf. 2026 setzte ResMed 5,653 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 10,43 USD.

Redaktion Finanzen.net