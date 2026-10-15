S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Robinhood eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die Robinhood-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Robinhood-Aktie 9,14 USD wert. Bei einem Robinhood-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,941 Robinhood-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.105,91 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 14.10.2026 auf 101,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.005,91 Prozent vermehrt.
Am Markt war Robinhood jüngst 99,49 Mrd. USD wert. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Robinhood-Papiers lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen