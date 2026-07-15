S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

16.07.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Robinhood eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Robinhood-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 103,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,852 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 11.190,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,90 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Robinhood bezifferte sich zuletzt auf 102,15 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Robinhood-Anteile an der Börse NAS war der 29.07.2021. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers belief sich damals auf 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net