S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Robinhood eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurden Robinhood-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 103,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,852 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 11.190,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,90 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Robinhood bezifferte sich zuletzt auf 102,15 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Robinhood-Anteile an der Börse NAS war der 29.07.2021. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers belief sich damals auf 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Robinhood Aktie News
Robinhood Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Robinhood nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.