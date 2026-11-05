S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Robinhood-Aktien verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Robinhood-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Robinhood-Anteile an diesem Tag 142,48 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Robinhood-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,702 Robinhood-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 61,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,41 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 38,65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Robinhood belief sich zuletzt auf 77,02 Mrd. USD. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs der Robinhood-Aktie belief sich damals auf 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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