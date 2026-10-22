S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 5 Jahren verdient

Profitable Robinhood-Investition?

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Robinhood-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Robinhood-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 39,59 USD. Bei einem Robinhood-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,259 Robinhood-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 2.574,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 157,46 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Robinhood belief sich zuletzt auf 87,97 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Robinhood-Aktie fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Robinhood-Anteils belief sich damals auf 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net