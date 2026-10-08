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Robinhood-Investition

S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte eine Robinhood-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Robinhood-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
96.26 EUR -1.39 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen

Am 08.10.2025 wurde die Robinhood-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Robinhood-Papier an diesem Tag bei 150,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,282 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.258,57 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Anteils am 07.10.2026 auf 109,51 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,41 Prozent verringert.

Robinhood wurde am Markt mit 100,63 Mrd. USD bewertet. Die Erstnotiz des Robinhood-Papiers fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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