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Frühe Investition

S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rollins-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rollins IncShs
30.42 EUR 0.99 EUR 3.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rollins-Anteile bei 33,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,257 Rollins-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.012,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,21 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rollins belief sich zuletzt auf 15,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Rollins Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.09.18 Rollins Hold Gabelli & Co
13.08.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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