S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rollins-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rollins-Anteile bei 33,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,257 Rollins-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.012,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,21 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rollins belief sich zuletzt auf 15,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net