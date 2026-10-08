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Rollins-Performance im Blick

S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rollins-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rollins IncShs
28.25 EUR 1.21 EUR 4.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Rollins-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rollins-Papier letztlich bei 12,61 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Rollins-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 792,812 Rollins-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.474,11 USD, da sich der Wert einer Rollins-Aktie am 07.10.2026 auf 30,87 USD belief. Mit einer Performance von +144,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Rollins jüngst 14,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.09.18 Rollins Hold Gabelli & Co
13.08.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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