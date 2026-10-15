S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative Rollins-Anlage?

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Rollins eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Rollins-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,785 Rollins-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,25 USD, da sich der Wert einer Rollins-Aktie am 14.10.2026 auf 32,63 USD belief. Mit einer Performance von -41,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Rollins war somit zuletzt am Markt 15,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net