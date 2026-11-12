S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rollins von vor einem Jahr bedeutet

Profitabler Rollins-Einstieg?

12.11.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Rollins-Papier statt. Der Schlusskurs der Rollins-Aktie betrug an diesem Tag 58,48 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,100 Rollins-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 657,83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 34,22 Prozent.

Alle Rollins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net