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Profitabler Rollins-Einstieg?

S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rollins von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rollins IncShs
34.39 EUR 0.44 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Rollins-Papier statt. Der Schlusskurs der Rollins-Aktie betrug an diesem Tag 58,48 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,100 Rollins-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 657,83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 34,22 Prozent.

Alle Rollins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Rollins Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
17.09.18 Rollins Hold Gabelli & Co
13.08.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.