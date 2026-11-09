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Langfristige Investition

S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Caribbean Cruises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Caribbean Cruises Ltd.
300.50 EUR 8.20 EUR 2.81 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Royal Caribbean Cruises-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,080 Royal Caribbean Cruises-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 327,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 353,30 USD wert. Mit einer Performance von +253,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 87,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Royal Caribbean Cruises Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Royal Caribbean Cruises nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.18 Royal Caribbean Cruises Buy Deutsche Bank AG
25.01.18 Royal Caribbean Cruises Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.08.17 Royal Caribbean Cruises Buy UBS AG
02.08.17 Royal Caribbean Cruises Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.01.17 Royal Caribbean Cruises Buy Argus Research Company

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