S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Caribbean Cruises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Royal Caribbean Cruises-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,080 Royal Caribbean Cruises-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 327,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 353,30 USD wert. Mit einer Performance von +253,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 87,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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