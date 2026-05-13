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Profitable S&P Global-Anlage?

S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&P Global-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
345,20 EUR -14,20 EUR -3,95%
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Heute vor 3 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das S&P Global-Papier letztlich bei 359,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,783 Anteilen. Die gehaltenen S&P Global-Aktien wären am 13.05.2026 1.131,38 USD wert, da der Schlussstand 406,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,14 Prozent angezogen.

S&P Global wurde jüngst mit einem Börsenwert von 125,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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