S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&P Global von vor einem Jahr gekostet

Lohnender S&P Global-Einstieg?

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in S&P Global gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit S&P Global-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 479,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,208 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 443,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte S&P Global einen Börsenwert von 128,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net