S&P Global-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen S&P Global-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit S&P Global-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die S&P Global-Anteile bei 415,10 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die S&P Global-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,091 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 11.099,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 460,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,99 Prozent vermehrt.

S&P Global wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net