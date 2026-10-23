S&P 500-Papier Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Sandisk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Sandisk-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sandisk-Anteile bei 167,05 USD. Bei einem Sandisk-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,986 Sandisk-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.548,22 USD, da sich der Wert einer Sandisk-Aktie am 22.10.2026 auf 1.260,93 USD belief. Damit wäre die Investition 654,82 Prozent mehr wert.
Alle Sandisk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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