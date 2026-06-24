S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SBA Communications REIT (A)-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das SBA Communications REIT (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 234,24 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,691 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 183,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.822,32 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 7.822,32 USD entspricht einer negativen Performance von 21,78 Prozent.
Der SBA Communications REIT (A)-Wert an der Börse wurde auf 19,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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SBA Communications REIT (A) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SBA Communications REIT (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.16
|SBA Communications Buy
|SunTrust
|21.07.16
|SBA Communications Overweight
|Barclays Capital
|03.05.16
|SBA Communications Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|24.02.16
|SBA Communications Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.16
|SBA Communications Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.