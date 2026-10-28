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Lohnende SBA Communications REIT (A)-Investition?

S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBA Communications REIT (A)
163.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Das SBA Communications REIT (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SBA Communications REIT (A)-Aktie an diesem Tag 193,40 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,517 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 95,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 4,74 Prozent gleich.

Der Marktwert von SBA Communications REIT (A) betrug jüngst 19,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle SBA Communications REIT (A) Aktie News

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SBA Communications REIT (A) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.09.16 SBA Communications Buy SunTrust
21.07.16 SBA Communications Overweight Barclays Capital
03.05.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.02.16 SBA Communications Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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