S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet

Lohnende SBA Communications REIT (A)-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das SBA Communications REIT (A) -Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SBA Communications REIT (A)-Aktie an diesem Tag 193,40 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,517 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 95,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 4,74 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SBA Communications REIT (A)

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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