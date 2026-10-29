S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Die ServiceNow-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ServiceNow-Aktie letztlich bei 17,22 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 580,585 ServiceNow-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 150,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87.163,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 771,63 Prozent angewachsen.
ServiceNow war somit zuletzt am Markt 155,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ServiceNow
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ServiceNow
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen