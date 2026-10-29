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S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
100.30 EUR -13.95 EUR -12.21 %
Charts | News | Analysen

Die ServiceNow-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ServiceNow-Aktie letztlich bei 17,22 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 580,585 ServiceNow-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 150,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87.163,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 771,63 Prozent angewachsen.

ServiceNow war somit zuletzt am Markt 155,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets

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