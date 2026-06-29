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ServiceNow-Investition

S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
85.40 EUR 1.84 EUR 2.20 %
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Am 23.07.2023 wurde die ServiceNow-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ServiceNow-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 116,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,859 Anteilen. Die gehaltenen ServiceNow-Aktien wären am 22.07.2026 82,01 USD wert, da der Schlussstand 95,46 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 82,01 USD, was einer negativen Performance von 17,99 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete ServiceNow eine Marktkapitalisierung von 104,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets