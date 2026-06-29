S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verloren

ServiceNow-Investition

23.07.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 23.07.2023 wurde die ServiceNow -Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ServiceNow-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 116,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,859 Anteilen. Die gehaltenen ServiceNow-Aktien wären am 22.07.2026 82,01 USD wert, da der Schlussstand 95,46 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 82,01 USD, was einer negativen Performance von 17,99 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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