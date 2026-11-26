S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit ServiceNow-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ServiceNow-Anteile 17,55 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 5,699 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 92,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 525,19 USD wert. Mit einer Performance von +425,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von ServiceNow belief sich zuletzt auf 95,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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