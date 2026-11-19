Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ServiceNow gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden ServiceNow-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,968 ServiceNow-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.700,74 USD, da sich der Wert einer ServiceNow-Aktie am 18.11.2026 auf 90,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,99 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich zuletzt auf 96,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net