S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentable ServiceNow-Investition?

05.11.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das ServiceNow -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 175,93 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,568 ServiceNow-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,85 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 04.11.2026 auf 108,81 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,15 Prozent gesunken.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ServiceNow

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ServiceNow

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung