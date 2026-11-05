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S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
93.26 EUR -3.30 EUR -3.42 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das ServiceNow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 175,93 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,568 ServiceNow-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,85 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 04.11.2026 auf 108,81 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,15 Prozent gesunken.

Der Marktwert von ServiceNow betrug jüngst 113,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets

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