DAX 25.634 +1,3%ESt50 6.202 +1,3%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,15 +2,9%Nas 26.612 +0,7%Bitcoin 74.849 +1,3%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,2 +0,3%Gold 4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Stanley Black Decker-Einstieg?

S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stanley Black & Decker Inc
84.02 EUR 3.08 EUR 3.81 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2016 wurden Stanley Black Decker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,71 USD. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,354 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 785,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,40 Prozent verringert.

Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Stanley Black Decker Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.netErste Schätzungen: Stanley Black Decker gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.netS&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - Stanley Black Decker-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.netS&P 500-Titel Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

Stanley Black Decker Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stanley Black Decker nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.07.19 Stanley BlackDecker Hold Gabelli & Co
17.12.18 Stanley BlackDecker Buy Deutsche Bank AG
26.10.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital
22.10.18 Stanley BlackDecker Buy Gabelli & Co
15.02.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.