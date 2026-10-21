S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 21.10.2016 wurden Stanley Black Decker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,71 USD. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,354 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 785,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,40 Prozent verringert.
Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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