STERIS-Investmentbeispiel

Vor Jahren in STERIS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 24.11.2021 wurde die STERIS -Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die STERIS-Aktie an diesem Tag bei 228,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,860 Anteile im Depot. Die gehaltenen STERIS-Aktien wären am 24.11.2026 11.380,70 USD wert, da der Schlussstand 259,48 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 13,81 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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