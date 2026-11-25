S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in STERIS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 24.11.2021 wurde die STERIS-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die STERIS-Aktie an diesem Tag bei 228,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,860 Anteile im Depot. Die gehaltenen STERIS-Aktien wären am 24.11.2026 11.380,70 USD wert, da der Schlussstand 259,48 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 13,81 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete STERIS eine Marktkapitalisierung von 24,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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