S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STERIS-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren STERIS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit STERIS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der STERIS-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 224,98 USD. Bei einem STERIS-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,448 STERIS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 210,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.359,50 USD wert. Damit wäre die Investition 6,41 Prozent weniger wert.
STERIS wurde am Markt mit 20,77 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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