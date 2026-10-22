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S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
30.50 EUR -1.10 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 2,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,598 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (35,57 USD), wäre das Investment nun 1.657,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.557,50 Prozent erhöht.

Alle Super Micro Computer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group

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