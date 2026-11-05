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Super Micro Computer-Investment

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Super Micro Computer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
23.10 EUR -3.18 EUR -12.10 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 392,157 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 29,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.607,84 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 11.607,84 USD entspricht einer Performance von +16,08 Prozent.

Super Micro Computer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group

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