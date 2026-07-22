S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Super Micro Computer-Aktie an diesem Tag bei 3,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.849,003 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Super Micro Computer-Anteile wären am 22.07.2026 87.065,53 USD wert, da der Schlussstand 30,56 USD betrug. Mit einer Performance von +770,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 16,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Super Micro Computer Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.19
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.18
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.17
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group