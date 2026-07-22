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Super Micro Computer-Performance im Blick

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
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Heute vor 5 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Super Micro Computer-Aktie an diesem Tag bei 3,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.849,003 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Super Micro Computer-Anteile wären am 22.07.2026 87.065,53 USD wert, da der Schlussstand 30,56 USD betrug. Mit einer Performance von +770,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 16,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group