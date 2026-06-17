Frühe Investition

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient

18.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie gebracht.

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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Super Micro Computer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,333 Super Micro Computer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (27,78 USD), wäre das Investment nun 120,38 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,38 Prozent gestiegen. Jüngst verzeichnete Super Micro Computer eine Marktkapitalisierung von 18,83 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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