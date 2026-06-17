DAX25.021 +0,4%Est506.326 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +1,2%Nas26.385 +1,4%Bitcoin55.358 -1,1%Euro1,1482 -0,2%Öl77,06 -2,0%Gold4.253 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- US-Börsen fest -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren
IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie IREN-Aktie mit Kursanstieg: Analyst vergibt Buy-Einstufung - Fokus auf KI-Strategie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Investition

S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient

18.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
26,30 EUR 2,06 EUR 8,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Super Micro Computer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,333 Super Micro Computer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (27,78 USD), wäre das Investment nun 120,38 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,38 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Super Micro Computer eine Marktkapitalisierung von 18,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen