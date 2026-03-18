S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Super Micro Computer-Anteile an diesem Tag 40,10 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 249,377 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Super Micro Computer-Aktien wären am 18.03.2026 7.568,58 USD wert, da der Schlussstand 30,35 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 24,31 Prozent.
Super Micro Computer war somit zuletzt am Markt 18,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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