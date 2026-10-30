S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Synchrony Financial-Aktien verdienen können.
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Synchrony Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Synchrony Financial-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,153 Synchrony Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,71 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Anteils am 29.10.2026 auf 76,97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,71 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Synchrony Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23,90 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Synchrony Financial-Anteils fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Papiers lag beim Börsengang bei 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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