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S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Synchrony Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
66.10 EUR 1.26 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Synchrony Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Synchrony Financial-Aktie bei 28,62 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 349,406 Synchrony Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.236,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 162,37 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich zuletzt auf 24,10 Mrd. USD. Am 31.07.2014 wurden Synchrony Financial-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Synchrony Financial-Papiers lag damals bei 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.01.19 Synchrony Financial Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.12.16 Synchrony Financial Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
04.11.16 Synchrony Financial Buy Compass Point
11.10.16 Synchrony Financial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.16 Synchrony Financial Buy Deutsche Bank AG

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