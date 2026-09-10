S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Die T-Mobile US-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 137,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, befänden sich nun 0,727 T-Mobile US-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,85 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 09.09.2026 auf 177,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent.
Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 194,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Aktuelle T-Mobile US Aktie News
T-Mobile US Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK