S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

T-Mobile US-Investition

10.09.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die T-Mobile US-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 137,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, befänden sich nun 0,727 T-Mobile US-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,85 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 09.09.2026 auf 177,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 194,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net