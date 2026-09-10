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T-Mobile US-Investition

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
152.90 EUR 1.42 EUR 0.94 %
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Die T-Mobile US-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 137,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die T-Mobile US-Aktie investiert, befänden sich nun 0,727 T-Mobile US-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,85 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 09.09.2026 auf 177,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 194,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG
27.07.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK

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