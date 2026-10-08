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Langfristige Investition

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in T-Mobile US-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
150.12 EUR 2.44 EUR 1.65 %
Charts | News | Analysen

Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 139,03 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 7,193 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen T-Mobile US-Aktien wären am 07.10.2026 1.205,85 USD wert, da der Schlussstand 167,65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 20,59 Prozent.

T-Mobile US erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 177,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:16 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research

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