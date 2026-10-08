S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

08.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in T-Mobile US-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 139,03 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 7,193 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen T-Mobile US-Aktien wären am 07.10.2026 1.205,85 USD wert, da der Schlussstand 167,65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 20,59 Prozent.

T-Mobile US erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 177,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net