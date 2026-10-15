S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in T-Mobile US gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 117,56 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die T-Mobile US-Aktie investiert hat, hat nun 85,063 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.422,08 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 14.10.2026 auf 157,79 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 13.422,08 USD entspricht einer Performance von +34,22 Prozent.
Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 165,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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