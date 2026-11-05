S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient

Profitabler T-Mobile US-Einstieg?

05.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen T-Mobile US-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.11.2023 wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 147,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 67,801 T-Mobile US-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 10.791,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,92 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 163,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net