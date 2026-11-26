T-Mobile US-Performance

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

T-Mobile US-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 206,73 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,372 T-Mobile US-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.041,89 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 25.11.2026 auf 166,25 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 8.041,89 USD entspricht einer negativen Performance von 19,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 177,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net