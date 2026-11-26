S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
T-Mobile US-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 206,73 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,372 T-Mobile US-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.041,89 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 25.11.2026 auf 166,25 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 8.041,89 USD entspricht einer negativen Performance von 19,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 177,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com