S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen T-Mobile US-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 14.05.2025 wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die T-Mobile US-Aktie an diesem Tag 235,29 USD wert. Bei einem T-Mobile US-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,250 T-Mobile US-Aktien. Die gehaltenen T-Mobile US-Papiere wären am 13.05.2026 808,70 USD wert, da der Schlussstand 190,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,13 Prozent eingebüßt.
Der T-Mobile US-Wert an der Börse wurde auf 208,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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