DAX24.452 +1,3%Est505.928 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 -0,1%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.144 +2,2%Euro1,1676 -0,3%Öl104,9 -0,8%Gold4.683 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen steigen - Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft
Alphabet, Sandisk & Co.: Experte warnt vor drei überhitzten Aktien - und nennt diese Alternativen Alphabet, Sandisk & Co.: Experte warnt vor drei überhitzten Aktien - und nennt diese Alternativen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investmentbeispiel

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen T-Mobile US-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
161,30 EUR -4,74 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 14.05.2025 wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die T-Mobile US-Aktie an diesem Tag 235,29 USD wert. Bei einem T-Mobile US-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,250 T-Mobile US-Aktien. Die gehaltenen T-Mobile US-Papiere wären am 13.05.2026 808,70 USD wert, da der Schlussstand 190,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,13 Prozent eingebüßt.

Der T-Mobile US-Wert an der Börse wurde auf 208,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
06.05.2026T-Mobile US KaufenDZ BANK
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.05.2026T-Mobile US KaufenDZ BANK
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026T-Mobile US OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
19.02.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen