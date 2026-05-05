S&P 500-Papier T Rowe Price Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich T Rowe Price Group-Anleger freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich T Rowe Price Group-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Werte in diesem Artikel
Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel T Rowe Price Group am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,08 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 2,42 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich T Rowe Price Group 1,14 Mrd. USD kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,652 Prozent.
Dividendenrendite im Fokus
Am Tag der Hauptversammlung ging der T Rowe Price Group-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 103,59 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des T Rowe Price Group-Wertpapiers 4,96 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 4,39 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der T Rowe Price Group-Kurs via NASDAQ um 45,54 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -34,77 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie T Rowe Price Group
Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5,18 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,00 Prozent steigern.
Basisinformationen der T Rowe Price Group-Aktie
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens T Rowe Price Group steht aktuell bei 22,790 Mrd. USD. T Rowe Price Group besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,08. Im Jahr 2025 erzielte T Rowe Price Group einen Umsatz von 7,315 Mrd.USD sowie ein EPS von 9,24 USD.
Redaktion finanzen.net
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