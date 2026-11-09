S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Tapestry-Performance

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das Tapestry -Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tapestry-Aktie bei 28,28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,361 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.695,90 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 06.11.2026 auf 132,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 369,59 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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