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Tapestry-Performance

S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
118.50 EUR -1.60 EUR -1.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Tapestry-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tapestry-Aktie bei 28,28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,361 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.695,90 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 06.11.2026 auf 132,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 369,59 Prozent.

Am Markt war Tapestry jüngst 26,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.08.19 Tapestry Market Perform Cowen and Company, LLC
16.08.19 Tapestry Buy Needham & Company, LLC
16.08.19 Tapestry Perform Oppenheimer & Co. Inc.
10.05.19 Tapestry Buy Canaccord Adams
09.05.19 Tapestry Buy Standpoint Research

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