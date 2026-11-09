S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Tapestry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Tapestry-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tapestry-Aktie bei 28,28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,361 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.695,90 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Papiers am 06.11.2026 auf 132,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 369,59 Prozent.
Am Markt war Tapestry jüngst 26,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tapestry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tapestry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen