S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Hochrechnung

02.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tapestry gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Tapestry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Tapestry-Aktie bei 109,82 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,911 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 116,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,89 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Tapestry zuletzt 23,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net